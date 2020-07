​Le Prix Goncourt attribué le 10 novembre

Le Goncourt, le plus prestigieux des prix de la littérature francophone dans le monde, sera décerné le 10 novembre prochain, a annoncé l’Académie Goncourt sur son compte Twitter.

Le Prix devait être attribué le 4 novembre, avant que la date ne soit repoussée jusqu’après la Foire de Brive (6-8 novembre), considérée comme le second festival littéraire de France après le Salon du livre de Paris, et dont le président d’honneur, Didier Decoin, est en même temps président du Goncourt, expliquent des médias de l’hexagone. La première sélection aura lieu le 15 septembre, alors que la deuxième sélection, réduisant la liste des romans en lice de 15 à 8, se déroulera le 6 octobre, précise l’académie.

Les quatre finalistes seront proclamés le 27 octobre et le nom du lauréat dévoilé le mercredi 11 novembre, relève-t-on de même source.

Le Prix Goncourt 2019 avait été décerné au Français Jean-Paul Dubois pour son roman “Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon”.

Selon l’Académie, le lauréat reçoit symboliquement un chèque de 10 euros, mais les tirages de son roman sont “immédiatement très importants et les traductions à l’étranger assurées”.