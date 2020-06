​Lancement d’une bibliothèque numérique du Royaume-Uni au profit des jeunes étudiants marocains

Une bibliothèque numérique du Royaume-Uni destinée particulièrement aux jeunes étudiants marocains a été lancé, mardi à Rabat, à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en partenariat avec le British Council Maroc.

Fruit d’un partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, cette bibliothèque numérique vise à consolider et à promouvoir les relations distinguées entre le ministère et le British Council à travers la mise à disposition en ligne et à titre gratuit d’un grand nombre de ressources pédagogiques culturelles et scientifiques et de programmes de formation à distance, en langue anglaise, au profit des étudiants, des enseignants et des chercheurs. A cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a mis en avant l’excellence des relations marocaines et britanniques, en relevant que “le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est un moteur de la coopération bilatérale exceptionnelle entre les deux Royaumes”. Cette coopération, a-t-il dit, a été confirmée lors de la première réunion de la commission mixte maroco-britannique de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui s’est tenue le 22 janvier dernier à Londres, de même qu’à l’occasion du Forum mondial sur l’éducation organisé à Londres du 19 au 22 janvier 2020, auquel a participé le Maroc. Pour sa part, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a mis en valeur la portée de “ce geste généreux qui offre aux jeunes Marocains l’accès à la bibliothèque numérique du Conseil britannique, qui compte près de 100.000 livres numériques (e-book) dans les divers domaines académiques, y compris l’anthropologie, les affaires, l’économie, les technologies de l’information, l’ingénierie, les beaux-arts, l’histoire, le droit, la médecine et les sciences physiques.

Le directeur du British Council Maroc, Tony Reilly, a de son côté affirmé qu’”en ces temps difficiles, nous souhaitons fournir aux jeunes marocains l’accès à un ensemble soigneusement organisé de ressources britanniques”, ajoutant qu”il est important, aujourd’hui plus que jamais, de faciliter les échanges culturels et la collaboration”. Il a invité “tous les Marocains à découvrir et à profiter de ces ressources riches que nous avons réunies dans cette collection unique de la bibliothèque numérique du British Council”. Par ailleurs, l’inscription à la bibliothèque numérique du British Council est gratuite pour tous les Marocains âgés de 18 ans et plus. Elle offre l’accès en ligne à des milliers de livres numériques pour des journaux, magazines, films, musique et autres ressources pédagogiques culturelles et scientifiques. Les formations à distance font également partie du contenu disponible dans cette bibliothèque virtuelle. La première application des bibliothèques numériques du British Council sera lancée en juin, permettant aux utilisateurs d’accéder aux contenus à partir de leurs smartphones n’importe où et n’importe quand.