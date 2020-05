​La sélection 2020 du Festival de Cannes bientôt dévoilée

Cannes 2020, le retour ! Alors qu’elle aurait dû fermer ses portes dimanche 24 mai, la 73ème édition du Festival de Cannes refait parler d’elle. Un nouveau chapitre dans une histoire déjà longue et pleine de rebondissements. Le 5 mars, la direction du Festival, contacté par nos confrères de Télé-Loisirs, se voulait plutôt optimiste sur la tenue du “plus grand festival du monde”. Une semaine plus tard, Pierre Lescure, Président du Festival, évoquait pour la première fois une possible annulation. Le 12 mars, le compte Twitter du Festival publiait une photo plutôt rassurante, expliquant que “les films continuent d’arriver” en vue d’une possible sélection. Le 16 mars, après plusieurs informations inquiétantes, le Festival calmait le jeu via son compte Twitter. Le 19 mars, le couperet tombait : Cannes 2020 était suspendu, éventuellement repoussé à une date ultérieure. Après moultes rumeurs et tergiversations, c’est sous une toute autre forme que sera présentée la sélection officielle de 2020.

C’est finalement sous la forme d’un label “Cannes 2020” que sortiront les films qui avaient été choisis pour constituer la sélection officielle de cette édition. La liste des titres ainsi choisis sera détaillée par Thierry Frémaux le 3 juin et cette annonce sera diffusée en clair sur Canal +. Un petit air de Croisette, même sans les paillettes... Reste à savoir quand sortiront les longs-métrages cités, les dates de sortie de nombreux films ayant été repoussées en raison de la pandémie et du confinement. Le traditionnel marché du film se déroulera, pour sa part, en virtuel du 22 au 26 juin. Si le Festival de Cannes sera donc bel et bien présent d’une manière ou d’une autre dans les salles, quelques regrets accompagneront tout de même cette édition pour le moins chamboulée. C’est ainsi que l’on a appris que Tom Cruise était annoncé sur la Croisette pour présenter Top Gun : Maverick. Quant à Spike Lee, président du jury 2020, il a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à rempiler l’année prochaine.