​La qualité des produits du terroir marocain saluée au “SIAL Middle East 2018”

SA Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires présidentielles et président de l'Autorité de contrôle alimentaire d'Abu Dhabi, a salué la qualité et l'authenticité des produits agricoles du terroir marocain, exposés au Salon international de l'alimentation "SIAL Middle East 2018" organisé du 10 au 12 décembre à Abu-Dhabi.

Après avoir effectué une visite au stand marocain, accompagné de l’ambassadeur du Maroc à Abu Dhabi, Mohamed Ait Ouali, et du directeur général de l'Agence pour le développement agricole (ADA), El Mahdi Arrifi, le responsable émirati a fait valoir que les produits agricoles marocains occupent une place de choix sur le marché émirati, rapporte la MAP.

Il a, à cette occasion, appelé à renforcer les relations de coopération agricole entre le Maroc et les Emirats arabes unis, qui jouissent d'une "priorité absolue", en ajoutant que son pays accueil depuis toujours les responsables marocains intervenant dans ce secteur.

La participation du Royaume à cette manifestation, pour la sixième année consécutive, était organisée par l’Agence pour le développement agricole (ADA), dans le cadre de l’ambitieuse stratégie de développement de la commercialisation et de la promotion des produits du terroir, mise en place par le Plan Maroc Vert qui a accordé une importance particulière à ce segment et en a fait l’un de ses objectifs privilégiés.

Le stand marocain a accueilli 24 exposants de produits de terroir représentant environ 100 coopératives agricoles qui regroupent plus de 3.130 petits agriculteurs en provenance de toutes les régions du Royaume.

Ainsi, différents produits agricoles ont été exposés, notamment l’huile d’olive et d’argane, le miel, les plantes médicinales et aromatiques, les dattes et les épices.

Placée sous le thème "L'innovation dans le secteur de l’alimentation, des boissons et de l’hôtellerie", cette édition, dont le Koweït est l’invité d'honneur, tablait sur près 25.000 visiteurs, avec la participation de 1.000 exposants.

L'exposition a été marquée par la mise en place de la zone "SIAL Innovation" pour jeter la lumière sur plus de 30 inventions, outre l'organisation du concours "La cuisine", qui devait réunir plus de 1.000 chefs de la région dans 19 catégories différentes.