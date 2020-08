​La gastronomie marocaine à l'honneur à Bogotá

La gastronomie marocaine, connue mondialement pour son raffinement et pour la richesse de ses saveurs, a été à l’honneur à Bogotá à travers un cours de cuisine interactif présenté par une célèbre chef de cuisine colombienne. Cette initiative se veut une invitation à découvrir la richesse de la culture et de la civilisation multiséculaires du Royaume par le biais de son art culinaire authentique et original qui témoigne de l’esprit de partage et de convivialité qui caractérise la société marocaine. Dans une déclaration à la MAP, Catalina Osorio, basée à Bogotá, à l'origine de cette présentation, a indiqué que ce cours, intitulé "Un tour à Casablanca- Maroc", s'inscrit dans le cadre d'une émission sur la cuisine du monde, diffusée chaque semaine sur les réseaux sociaux. "Ce cours lors duquel j’ai présenté une recette inspirée des trésors de la cuisine marocaine -un tagine de poulet aux abricots secs et aux amendes grillées- a été largement suivi par mes fans à travers la Colombie", s’est félicitée la lauréate du Collège Cordon Bleu des Arts Culinaires de Portland, dans l'Etat d'Oregon (Etats-Unis). Face à l’engouement du public pour la cuisine marocaine, la chef Osorio compte donner davantage de cours en ligne sur l’art gastronomique marocain afin, dit-elle, d’emmener les Colombiens dans un "voyage virtuel vers le Royaume pour découvrir la richesse et la magie de ce pays à l’histoire multiséculaire à travers sa cuisine aux sauveurs captivantes".

Il s’agit de la première initiative du genre en Colombie visant à permette aux amateurs de la bonne table de découvrir les mille facettes de l’art culinaire du Royaume, aux multiples origines andalouse, juive et berbère, a précisé la chef Osorio, qui a préparé sa recherche de fin d’études au Collège de Portland sur la gastronomie marocaine. Se définissant comme une "amoureuse du Maroc", elle a expliqué que sa fascination pour la cuisine du Royaume et son art de vivre a commencé dès son jeune âge après avoir regardé le film légendaire "Casablanca" du réalisateur américain Michael Curtiz et dégusté des mets succulents dans des restaurants marocains lors de ses voyages en Europe. "J’ai été envoutée par les merveilles de la gastronomie marocaine et de la saveur de ces épices", a ajouté cette spécialiste dans l’organisation des banquets au profit des stars et célébrités mondiales, mettant l’accent sur le rôle que peut jouer la culture et l’art culinaire dans la promotion de l’amitié et la connaissance mutuelle entre les peuples marocain et colombien.