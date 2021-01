​La Fédération internationale des syndicats d’Asie et d’Afrique exprime son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La Fédération internationale des syndicats d’Asie et d’Afrique a exprimé, lundi, sa solidarité avec le Maroc et son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume sur l'ensemble du territoire du Sahara marocain. Dans un communiqué, le président de la Fédération internationale des syndicats d’Asie et d’Afrique, Soud Al-Hujailan, a réitéré le soutien de la Fédération, qui compte parmi ses membres plus de 40 centrales syndicales réparties dans 30 pays des deux continents, à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme seule base d'une solution juste et durable au conflit artificiel entretenu autour du Sahara marocain. «L'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution viable à ce différend artificiel», a-t-il soutenu. Il a, à cet égard, assuré que la Fédération est solidaire du Royaume du Maroc dans la défense de sa souveraineté et de ses droits dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté marocaine. Il a de même exprimé le soutien de la Fédération internationale des syndicats d’Asie et d’Afrique à toutes les mesures prises par le Royaume, sous la sage direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour mettre fin à la tension récemment créée au passage d’El Guerguerat, laquelle a conduit à une intervention décisive et efficace pour préserver la sécurité e