​La FNM lance un appel à concurrence pour l’acquisition d’œuvres d’artistes marocains

La Fondation nationale des musées (FNM) a lancé un appel à la concurrence pour l’acquisition d’œuvres d’art d’artistes professionnels marocains résidant au Maroc afin d’enrichir sa collection artistique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appui par la FNM aux efforts déployés par les autorités marocaines pour lutter contre l’impact de la pandémie de la Covid-19 en vue de soutenir un secteur remarquablement affecté par la crise sanitaire et renforcer la cohésion sociale en permettant aux artistes de développer leurs projets artistiques pendant cette période difficile, indique la fondation dans l’appel à la concurrence. Ce soutien se reflète dans la sélection d’œuvres d’art soumises à des critères fixés par un comité composé de membres spécialisés dans le domaine culturel et artistique, ajoute la même source notant que cette concurrence qui portera en premier lieu sur les artistes émergents, vise à soutenir et stimuler la scène artistique marocaine, à enrichir la collection artistique de la FNM, et à encourager la production d’œuvres d’art qui reflètent le dynamisme de la scène artistique marocaine. Cette compétition est ouverte aux artistes marocains résidant au Maroc, dont l’œuvre doit répondre aux exigences de qualité, et être représentative d’un parcours artistique unique, relève la même source indiquant que le candidat doit soumettre une liste des expositions auxquelles il a participé et donner une description de l’œuvre soumise avec explication du contenu artistique.

Le dossier de l’appel à concurrence peut être téléchargé soit à partir du site web de la fondation www.fnm.ma soit à partir du portail des marchés public sur www.marchespublics.gov.ma et les dossiers sont à adresser au président de la FNM par voie électronique seulement à l’adresse suivante : ac012020@fnm.ma avant le 23 juin 2020 à 16 heures. Pour toute question ou demande de renseignement relatives à cet appel à concurrence, les soumissionnaires sont priés d’adresser leurs requêtes par email à l’adresse suivante : a.elidrissi@fnm.ma. Depuis sa création, la Fondation nationale des musées s’est engagée à valoriser le patrimoine national, à soutenir l’art et les artistes marocains, et à œuvrer pour faire connaitre la scène artistique marocaine sous toutes ses formes.