​L’étrange manie de Tom Cruise sur les tournages révélée par Annabelle Wallis

Après plusieurs mois à l'arrêt en raison de la crise sanitaire, le tournage de Mission Impossible 7 a repris en Grande-Bretagne le mois dernier. Son acteur principal et producteur de la franchise, Tom Cruise, a d'ailleurs échappé de peu à la quarantaine en vigueur pour les étrangers en provenance de pays où le virus circule toujours activement, comme les Etats-Unis. S'il n'y a pas de nouveau contretemps, les prises de vues devraient être bouclées au début de l'automne. Le film doit, pour l'instant, sortir en salles le 17 novembre 2021. Nul doute que ce nouveau volet de la saga va contenir son lot de cascades impressionnantes et de courses-poursuites spectaculaires, quitte à faire prendre des gros risques à Tom Cruise, comme quand il s'était blessé sur le tournage de Mission Impossible Fallout, en voulant sauter d'un toit à l'autre.

A 58 ans, l'ancien compagnon de Penelope Cruz n'est pas près de dire adieu aux rôles physiques. Il semblerait même que la star maintienne certaines exigences auprès de ses partenaires de jeu. C'est ce que vient de révéler l'actrice Annabelle Wallis (Grace Burgess dans la série Peaky Blinders) qui faisait partie du casting de La Momie, sorti en 2017. Dans un entretien accordé au Hollywood Reporter et repris par Télé-Loisir, la comédienne britannique a rapporté une surprenante manie de Tom Cruise sur les plateaux de tournage : "Il était prévu que je cours à l’écran à ses côtés, mais il m’a dit non. Il m’a dit : 'Personne ne court à l’écran avec moi'. J'ai alors répondu : 'Mais je suis une très bonne coureuse'..." Loin de se décourager devant le refus de l'acteur de Top Gun, Annabelle Wallis a fini par avoir gain de cause : "Donc je faisais en sorte de m’entrainer sur le tapis de course au moment où il arrivait, comme ça il me voyait courir. Et ensuite il a ajouté toutes ces scènes de courses. Et c’était fait. Pour moi, c’était mieux qu’avoir un Oscar. J’étais si heureuse (rires). J’étais si heureuse d’avoir pu courir à l’écran avec Tom Cruise." Malheureusement, cela n'a pas empêché La Momie d'être une déception au box-office...

S'il aime courir dans ses films, Tom Cruise aime aussi faire courir ses partenaires... métaphoriquement. La comédienne Thandie Newton en avait fait les frais sur le tournage de Mission Impossible 2 : "Je pense qu'il a le sentiment qu'il peut tout faire tout seul. Il fait de son mieux pour être une personne agréable. Mais il a beaucoup de pression et il vous la transmet. J'ai fini par avoir peur de Tom." De son côté, Emmanuelle Béart n'a pas gardé non plus un souvenir impérissable du premier volet de la franchise, dans lequel elle incarnait un agent double : "La production du film ne m'a pas laissé beaucoup de possibilités d'interpréter mon personnage. C'était une énorme machine. Il y a eu des propositions américaines mais elles étaient tellement stéréotypées. Tout comme je n'avais pas eu envie de continuer à jouer Manon toute ma vie, je n'allais pas me lancer dans une sorte d'exotisme à la française à l'étranger."