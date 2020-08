​L’émouvant hommage de Zak à son père Robin Williams, six ans après sa mort

Le 11 août 2014, l'acteur Robin Williams nous quittait, en mettant fin à ses jours. Clown triste devant l'éternel, monstre sacré du cinéma hollywoodien, il laisse alors derrière lui plusieurs générations de fans, et une filmographie riche de près de 80 films, dont beaucoup sont devenus cultes, à l'instar de Jumanji ou Le cercle des poètes disparus. Six ans après sa disparition, son souvenir est encore vif et sa mémoire perpétuée - et hautement protégée ! -, notamment grâce à ses trois enfants : Zelda, Zachary et Cody. En mars 2020, le souvenir plein de tendresse déniché par Zelda Williams, et relayé sur Twitter, avait provoqué une vague d'émotions sans pareil, chez les fans de l'acteur.

Mercredi dernier, l'aîné des enfants de Robin Williams, Zachary, s'est emparé de son compte Twitter, pour rendre un vibrant hommage à son père, à l'occasion des six années de sa disparition. "Papa, aujourd'hui marque six ans depuis ton décès. Ton héritage se perpétue dans ta famille et chez ceux qui portent ton esprit dans leur cœur. Nous continuerons de lutter pour ce qui est bon dans le monde, pour la paix et pour connecter les gens au lieu de les déchirer. Je t'aime tellement !" écrit le jeune homme de 37 ans, accompagnant ses mots d'un cliché en noir et blanc du comédien. Les témoignages de soutien et autres hommages de fans de l'acteur n'ont pas tardé à pleuvoir sous la publication, par ailleurs massivement likée et retweetée.

A la veille de l'anniversaire de la mort de son père, Zelda Williams a quant à elle, posté un long message sur Twitter afin d'expliquer pourquoi elle serait absente des réseaux sociaux en ce jour funeste. "Demain, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Comme d'habitude, je ne serai pas là" écrit la jeune trentenaire. "C'est dur pour moi (...) de rester la personne censée accepter gracieusement le besoin du monde de partager ses souvenirs avec lui, et de présenter ses condoléances. Comme je l'ai déjà dit auparavant, bien que je sois constamment touchée par tout votre amour sans limite pour lui, parfois cela peut donner l'impression d'être sur un site commémoratif en bordure de route (...) Un endroit où les gens s'arrêtent pour y faire part de leurs sentiments, puis reprennent le cours de leur journée, réconfortés par le fait d'avoir pu témoigner de leur amour pour lui." Robin Williams n'avait que 63 ans lorsqu'il est parti.