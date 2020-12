​L'Association des juifs marocains du Mexique salue la proclamation américaine

L' Association des juifs marocains du Mexique a salué la proclamation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes. "L’Association salue la décision du président des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine du Royaume du Maroc sur son Sahara", indique Moises Amselem Elbaz, président de l'Association dans un communiqué parvenu à la MAP. "Nous félicitons également l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, pour le grand travail qu’il réalise au profit de la relation bilatérale et nous sommes à son entière disposition", ajoute la même source. Pour le président de l'Association des juifs marocains du Mexique, le Maroc compte une histoire millénaire très influencée par la composante culturelle des citoyens marocains juifs, avec une histoire de tolérance et de cohabitation unique au monde. "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir El Mouminine, avait donné ses instructions afin que cette histoire millénaire soit enseignée dans les écoles du pays. Il est par ailleurs le protecteur des lieux saints des juifs au Maroc", indique M. Elbaz. "Feu SM le Roi Mohammed V, Que Dieu ait son âme, a tenu à protéger les juifs de son pays contre les persécutions initiées par les nazis, un geste qui doit inspirer toute l’humanité dans le chemin de la tolérance et de la solidarité," a-t-il rappelé.