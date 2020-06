Les ambassadeurs représentants permanents de plusieurs pays africains auprès de l’Union africaine ont salué hautement l’initiative de S.M le Roi Mohammed VI relative aux aides médicales destinées à accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Les diplomates se sont également félicités de la solidarité agissante du Royaume à l’égard du continent africain et ont exprimé leurs vifs remerciements à Sa Majesté le Roi.

«Nos vifs remerciements pour cette offre d'assistance de la part du Royaume, en faveur de ces différents pays africains en proie à la crise sanitaire liée au Covid-19», écrit l’ambassadeur représentant permanent du Cameroun auprès de l’UA, dans une réaction parvenue à la Mission permanente du Royaume.

C’est une nouvelle avancée dans la coopération entre le Maroc et le Cameroun, a ajouté le diplomate.

De son côté, l’ambassadeur représentant permanent des Comores a souligné que «cette dynamique du Royaume montre combien la solidarité africaine est utile». «L'Afrique aide l'Afrique», s’est-il réjoui.

Pour sa part, l’ambassadeur représentant permanent du Sénégal a salué «une heureuse nouvelle», tout en exprimant ses remerciements à Sa Majesté le Roi.

«Un très bon geste Royal», s’est félicité l’ambassadeur représentant permanent de la Guinée équatoriale.

Même son de cloche pour les ambassadeurs de Mauritanie et du Malawi qui ont exprimé leurs remerciements pour cette initiative du Royaume.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette aide vise à fournir du matériel médical de prévention, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que de 75.000 boîtes de Chloroquine et 15.000 boîtes d’Azithromycine.

Ces aides ont bénéficié à 15 pays africains appartenant à toutes les sous-régions du continent, à savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, l'Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie, note le ministère.