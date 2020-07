​L’Académie des Oscars invite Adèle Haenel et Ladj Ly à la rejoindre

Les Oscars font le plein. 819 professionnels du cinéma ont récemment reçu ce une invitation à rejoindre l’Académie des Oscars et ses plus de 9000 membres.

Une sélection qui ne compte pas parmi les plus larges jamais enregistrées, 928 personnes avaient été invitées en 2018, mais qui s’impose comme la plus diversifiée dans l’histoire de l’institution.

Comme le rapporte le Hollywood Reporter, 45% des cartons envoyés en 2020 vont en effet pour la première fois à des femmes, 36% à des personnes de couleur et près de 50% à des non-Américains.

De quoi permettre à l’Académie d’atteindre ses objectifs fixés en 2016, après la controverse #OscarsSoWhite, d’au moins doubler le nombre de femmes et personnes de couleurs parmi ses membres d’ici à 2020. Les Oscars se vantent même d’avoir fait mieux en triplant le nombre de personnes de couleurs (qui sont passées de 554 à 1787) et ses membres venant de l’étranger (de 747 à 2107).

Parmi ces nouveaux invités étrangers, on retrouve notamment Adèle Haenel pour son jeu dans “Portrait de la jeune fille en feu” et “120 battements par minute”. La Française de 31 ans est invitée à rejoindre la branche des acteurs de l’Académie.

Autre personnalité conviée à rejoindre ces membres, Ladj Ly. Le Français de 42 ans fait partie des huit personnes, sur les 819 invitations, qui pourront même choisir entre deux des 17 catégories existantes. Grâce à son travail sur “Les Misérables”, ce dernier pourra intégrer la branche des réalisateurs ou bien des scénaristes.

“Parasite”, notamment sacré meilleur film en février, a pour sa part reçu pas moins de 13 invitations dont cinq rien que pour les acteurs.