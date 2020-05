​L'Académie Hassan II appelle les pouvoirs publics à soutenir les mesures sanitaires à tout prix

L'Académie Hassan II des sciences et techniques a appelé les pouvoirs publics à continuer de soutenir toutes les mesures sanitaires, quel qu'en soit le prix économique et financier, pour gagner la bataille de lutte contre la pandémie du Covid-19, notamment lors de la période du déconfinement dont dépend en grande partie le succès.

Dans un document intitulé "Déclaration de l'Académie Hassan II des sciences et techniques relative aux conditions de déconfinement", l'Académie rappelle son soutien total, et sans réserve, à toutes les décisions médicales, sanitaires, sociales, économiques et organisationnelles prises par les pouvoirs publics, sur instructions de Sa Majesté le Roi pour faire face à la pandémie du Covid-19, ajoutant que ces décisions ont été soutenues par toute la communauté nationale, applaudies par la presse internationale dans sa diversité et saluées par de nombreux pays, comme exemple d’une stratégie globale, cohérente, courageuse et pro-active.

L'Académie a rappelé son admiration quant aux réactions positives de toutes les couches sociales du pays qui ont adhéré sans réserve aux décisions difficiles prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie et en dépit des inconvénients en lien avec les nécessaires restrictions de libertés qu’impose le besoin fondamental et décisif de couper la chaîne de transmission du virus et l’expansion de la pandémie, dont les conséquences auraient été dramatiques, en termes de nombre de personnes infectées, de pertes humaines et de conséquences sociales et économiques.

Elle enregistre avec une réelle satisfaction "l’esprit d’initiatives créatrices et les nombreuses activités d’innovation de nos universités, nos ingénieurs et nos entreprises qui ont su apporter des solutions nationales à des problématiques techniques en lien avec la pandémie et ses conséquences, contribuant ainsi à l’émergence de la volonté nationale à tirer profit de nos compétences et renforcer notre autonomie scientifique et technologique".

Dans ce cadre, l’Académie appelle l’ensemble des chercheurs marocains à redoubler d’efforts pour hisser encore plus haut la recherche scientifique nationale, notamment la recherche biomédicale, en fédérant leurs travaux et en faisant participer d’une manière plus forte leurs collègues de la diaspora et à intégrer, autant que possible, leurs travaux dans la recherche internationale, grâce au renforcement de la coopération scientifique internationale.

Elle a, en outre, tenu à exprimer à nouveau son admiration pour tout le corps d'Etat, et notamment aux personnels sanitaires, dans leur globalité, médicaux, paramédicaux et de soutien, civils et militaires, publics et privés, qui n’ont ménagé aucun effort dans la lutte contre la pandémie Covid-19, bravant les risques d’infection et restant mobilisés jour et nuit pour sauver des vies, alléger les souffrances et exprimer leur empathie.