​L’AMESVI dévoile 12 Quick wins pour la relance de la culture au Maroc

L’Association marocaine des entrepreneurs du spectacle vivant (AMESVI) vient de publier une réflexion sur la stratégie post Covid-19 pour le secteur de la culture, intitulée “Vive la culture, 12 Quick wins pour la relance de la culture au Maroc post-confinement”. Ce document présente des “pistes de réflexion pour une nouvelle approche de la culture” au Maroc, valorisant, d’une part, la richesse et la variété du patrimoine et, d’autre part, les forces de la jeunesse, souligne l’AMESVI dans un communiqué publié sur son site internet. “La pandémie du Covid-19 donne l’opportunité à tous de s’interroger sur les ressorts de notre société dans son ensemble. Cet événement inattendu et exceptionnel oblige les artistes et les acteurs de la culture (...) à se réinventer et à trouver des nouveaux modes de travail, des nouveaux moyens de subsistance et de nouvelles façons d’être en lien avec le public, constituant de véritables changements de paradigme”, ajoute la même source. “En prise directe avec cette situation, nous pensons que les réponses à apporter doivent être à la mesure de ces changements profonds, impulser et accompagner sur le long terme des évolutions sociétales induisant un nouveau rapport aux autres et au monde”, relève l’AMESVI.

Les 12 Quick wins pour la relance de la culture au Maroc post-confinement, proposées par l’AMESVI, se veulent une contribution pour la promotion et le renforcement de la culture post-covid via le financement qui concerne notamment la défiscalisation des investissements culturels jusqu’au 31 décembre 2021 à hauteur de 1,5% du revenu net et création du Fond “Vive la culture”, la valorisation des sites culturels à vocation touristique, la fiscalité (retour dans les caisses du FNAC pour financer la saison 2021) et l’arrêt temporaire des investissements dans les théâtres et structures financées par le Ministère de la Culture.

L’Association relève également la nécessité de structurer le secteur pour la relance notamment via une mise en place d’un calendrier précis de réouverture des cinémas, théâtres, salles de spectacle, festivals…, en concertation étroite avec les différents secteurs de la Culture, faciliter les démarches administratives pour l’organisation des événements, reconstruire les statuts sociaux et juridiques des acteurs du milieu culturel afin de lutter contre les inégalités, ainsi que des indemnités pour pertes financières résultant de l’annulation ou du report de manifestations ou de fermeture de l’institution entre le 16 mars et le 31 décembre 2020.

Créée en 2018, l’Association marocaine des entrepreneurs des spectacles vivants rassemble des entrepreneurs du secteur des arts vivants. Tous les domaines (humour, musique, théâtre, jeune public) et tous les métiers (production et diffusion de spectacles, booking d’artistes, organisation de festivals, programmation de salles, réalisation de résidence artistique, marché musical, etc) y sont représentés. L’Association, qui pour mission de représenter et défendre les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics et instances concernées, milite pour une défiscalisation de la culture, la création d’un fonds et d’une vision Maroc Culture 2030 pour créer les bases d’une industrie culturelle forte au Maroc. Elle favorise également la formation et le partage d’expérience entre tous les acteurs et la transmission de savoir aux jeunes.