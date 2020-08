​Kim Kardashian et Kanye West au bord du divorce

C'est une crise sans précédent que vit le couple formé par Kim Kardashian et Kanye West. En pleine tempête médiatique, les deux stars tentent coûte que coûte de régler leurs problèmes conjugaux. Et la tâche s'annonce compliquée, alors que Kanye West a récemment défrayé la chronique après un meeting houleux et des tweets polémiques incriminant sa femme et sa belle-fille. Si les deux tourtereaux tourmentés évoquent depuis plusieurs mois la rupture, il semble pourtant qu'ils veuillent recoller les morceaux, comme le dévoile récemment le site américain TMZ.

Des sources ont ainsi dévoilé au tabloïd que le couple avait pris un jet privé dimanche 2 août pour prendre des vacances ensemble et essayer de régler leurs problèmes. Parviendront-ils à trouver un terrain d'entente ? Difficile de savoir tant les premières retrouvailles du couple ont été glaciales. Des photographies volées de ce moment et publiées dans le Daily Mail ont montré Kim Kardashian en larmes. Selon une source proche du couple, qui s'est confiée à People, la femme d'affaires serait "à fleur de peau à propos de tout cela et aussi très éreintée."

Ces vacances improvisées constituent un dernier espoir pour le duo de passer du temps en tête-à-tête. En effet, Kim Kardashian et Kanye West se seraient très peu vus au cours des derniers mois. Reste que la liste des griefs du couple est longue. Surtout, le rappeur américain doit affronter certains désagréments liés à ses troubles bipolaires. Une situation complexe que tente d'endiguer la fille de Kris Jenner. La jeune femme a ainsi toujours tenu à soutenir son mari. "Je n'ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous a affectés à la maison parce que je suis très protectrice avec nos enfants et je respecte la vie privée de Kanye, surtout en ce qui concerne sa santé", révélait-elle sur Instagram. Son amour sera-t-il suffisant pour faire face à cette crise ? Mystère et boule de gomme.