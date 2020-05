​Khalid Ait Taleb : Les conditions de la levée du confinement doivent être réunies pour éviter tout retour en arrière

Une série de conditions doivent être réunies pour la levée du confinement sanitaire, de sorte à éviter un retour en arrière dans le combat contre la pandémie du Covid-19, a affirmé vendredi soir le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

"Trois conditions sont à remplir pour amorcer le déconfinement, particulièrement la stabilité de la situation épidémiologique, la tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination et l'inflexion de l'indicateur de propagation du virus sous la valeur 1", a-t-il expliqué lors d'un entretien à la chaîne TV Al-Oula.

Selon le ministre, "une fois se stabilise la situation épidémiologique et recule l'indice de propagation du virus, à ce moment-là on peut parler de levée de l'état d'urgence sanitaire".

"Une telle décision implique une lourde responsabilité que tout le monde doit assumer", a-t-il relevé, tout en insistant sur la nécessité de consolider les acquis réalisés afin de réunir les conditions d'un déconfinement graduel, bien évidemment dans le respect des mesures de prévention.

Toute levée du confinement sanitaire, a-t-il résumé, "devra être progressive et le fruit des approches proposées par les différents secteurs".

Khalid Ait Taleb a, dans ce contexte, affirmé que "nous ne sommes pas à l'abri en dépit des mesures prises", tout en estimant que toute précipitation ou démarche non calculée "peut coûter cher".

Malgré les mesures préventives adoptées, quelques développements suscitent bien des interrogations, à l’instar de l'apparition de foyers épidémiques industriels ou familiaux, a-t-il fait observer. Il a également cité les cas d'infection observés chez des jeunes, parmi eux certains se trouvent en état critique, un constat qui nécessite de redoubler de vigilance à l'avenir.

Tout en réaffirmant que le Maroc a pu éviter le pire grâce à ses mesures proactives, le ministre a appelé les citoyens à faire preuve d'esprit de responsabilité, de solidarité et de patience.