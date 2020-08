​Katy Perry révèle quelles sont ses chansons préférées sur son nouvel album

Katy Perry dévoilera très bientôt son nouvel album 'Smile', et la star n'a pas hésité à révéler quelques détails à ses fans lors d'une session live sur Instagram.

Evoquant ses morceaux préférés sur cet opus, elle a confié: "'What Makes a Woman' est une de mes chansons favorites sur ce disque. C'est aussi une belle chanson sur les multiples facettes des femmes et sur combien elles savent s'adapter et sont fantastiques. Je m'en rends de plus en plus compte maintenant que je m'apprête à donner la vie. J'aime l'atmosphère du morceau car il est un peu plus acoustique, et j'adorerais aller dans cette direction à l'avenir. C'est le dernier titre de l'album, donc peut-être que cette fin n'est qu'un début.

Katy s'est aussi confiée sur le sens simple mais efficace de la chanson "Cry About It Later", déclarant: "Il y a beaucoup de chansons fortes et inspirantes sur cet album mais ce n'est pas le cas pour celle-ci. Parfois on a juste besoin de boire quelques verres pour ne pas penser à la personne qu'on veut oublier."

Katy a également admis que la chanson favorite de son fiancé Orlando Bloom sur ce disque était "Never Worn White", partageant: "Il adore 'Never Worn White'. Cette chanson était parfaite pour annoncer la bonne nouvelle (sa grossesse a été dévoilée dans le clip, ndlr)."

Par ailleurs, les tourtereaux ont récemment dû repousser leur mariage à nouveau en raison de la pandémie du coronavirus.

Résignée, Katy a partagé avec le Sunday Mirror: "On ne peut plus rien prévoir en 2020 car ces plans sont voués à l'échec. On veut juste donner naissance à un enfant en bonne santé. Tout le monde doit y aller doucement pour le moment."