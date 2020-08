​Katy Perry ne compte pas se reposer trop longtemps après son accouchement

Katy Perry veut partir en tournée aussi vite que possible. La star, qui attend actuellement son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, a effectivement confié dans les colonnes du Sunday Mirror qu'elle ne veut pas faire de pause trop longue après son accouchement. Toutefois, la chanteuse ne cache pas qu'elle ne sait pas quand elle pourra retourner sur les routes à cause de la pandémie du coronavirus.

Elle a déclaré: "J'aimerais vous dire que mes plans sont faits mais nous n'avons aucune idée de comment les choses se passeront cet hiver. Je pense que tout sera un peu plus clair en janvier ou en février. Continuons à prier. J'espère vraiment pouvoir remonter sur scène l'année prochaine."

Par ailleurs, l'interprète de 'Fireworks' a récemment admis qu'elle craignait autrefois de ne pas avoir l'instinct maternel.

Elle a confié au Los Angeles Times: "Il y a 5 ans, j'aurais dit 'Sortez ce truc de moi.' Mais j'ai compris que je ressentais ça à cause de la manière dont j'ai été élevée moi-même. Donc j'ai reprogrammé ma façon de penser. Notre cerveau est très malléable. Vous pouvez lui donner une nouvelle forme quand vous le souhaitez."

Et Katy a récemment confié qu'elle souhaitait inculquer de bonnes valeurs à sa fille, déclarant durant une discussion virtuelle pour 'Nova's Red Room': "La perspicacité, l'intégrité, ainsi qu'un sens de la justice. Ce dernier point est si important pour moi. Si quelqu'un n'est pas traité de façon juste... je me souviens qu'en grandissant, j'agissais comme une médiatrice à l'école. Je m'écriais 'Ça n'est pas juste!'. Mais je sais aussi comment me faire l'avocat du diable, donc si je devais participer à un débat maintenant, ça se passerait probablement très bien. La revanche n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Vous savez ce que je fais? Je ne dépense tout simplement pas mon énergie sur les gens qui n'en valent pas la peine. Je dis tout simplement 'Je n'ai pas le temps. Que Dieu te bénisse au cours de ta vie.' "