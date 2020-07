​Jennifer Aniston sensibilise ses followers sur le port du masque

Après avoir offert un beau cadeau à une infirmière, mis aux enchères un portrait d’elle pour soutenir la lutte contre le coronavirus et publié une photo engagée, applaudie par son ex Justin Theroux, pour sensibiliser au port du masque, Jennifer Aniston persiste et signe avec une nouvelle publication Instagram alertant sur les dangers de cette crise sanitaire. Alors que Tom Hanks, touché lui-même par le virus, n’a pas pu s’empêcher de pousser un coup de gueule face aux Américains incapables de porter de masques, Jennifer Aniston a préféré partager une photo choc à ses concitoyens pour leur faire prendre conscience des risques encourus à ne pas se protéger (et à refuser de protéger les autres). Elle dévoile ainsi un terrible cliché d’un de ses amis, frappé par la maladie, hospitalisé et intubé.

L’ex star de Friends, qui révélait avoir été menacée de mort par Harvey Weinstein, n’a pas peur de s’opposer à ceux qui militent pour leur liberté individuelle et leur droit à décider de ne pas porter de masque. Pour l’ancienne épouse de Brad Pitt, ces personnes ont tort et doivent voir la vérité en face. Il faut dire que la situation aux Etats-Unis est grave : le pays est le plus touché de la planète avec plus de 140 000 morts et 63 000 nouveaux cas de contamination enregistrés le dimanche 19 juillet. Alors la star de 51 ans n’hésite pas : “Voici notre ami, Kevin. Une santé de fer, sans souci particulier. Frappé par la Covid-19. Tout ceci est réel. Nous ne pouvons pas être naïfs au point de penser que nous pouvons passer au travers…”, écrit-elle en légende d’une photo choquante de son ami à l’hôpital, suivi d’un cliché où elle arbore fièrement un masque en compagnie de Courteney Cox.

Celle qui ne regrette absolument pas son divorce avec Justin Theroux et vit pleinement son célibat poursuit : “Si nous voulons mettre un terme à tout cela, et c’est ce que nous voulons, la première chose à faire est de porter un masque, s’il vous plaît. Pensez à tous ceux qui ont déjà subi les conséquences de ce terrible virus. Faites-le pour vos proches, votre famille et surtout pour vous-même. La Covid-19 touche tout le monde”.