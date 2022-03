​Inauguration à Ouezzane de l'Académie des industries agroalimentaires "Food Academy"

L'Académie des industries agroalimentaires "Food Academy" a ouvert ses portes, mardi à Ouezzane, avec pour objectif d'accompagner, de transformer et de valoriser les produits agroalimentaires de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Cette académie, inaugurée par le gouverneur de la province d'Ouezzane, Mehdi Chalabi, en présence du président de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et de services, Abdellatif Afilal, du consul honoraire d'Allemagne à Tanger, et de plusieurs élus et responsables locaux, se propose d'être un centre d'affaires à Ouezzane au service de la région, visant à former les cadres des nouvelles petites et moyennes entreprises (TPME) et des coopératives dans le secteur de la transformation et la valorisation des produits agroalimentaires, ainsi qu'à exposer et commercialiser les produits transformés localement, rapporte la MAP.



Cette institution, créée dans le cadre du projet de coopération maroco-allemand "Projet partner-Afrika", dans le sillage de l'initiative spéciale Formation et emploi du gouvernement allemand, en partenariat avec la Chambre régionale et la commune d'Ouezzane, vise à améliorer la productivité et la compétitivité des TPME et des coopératives, former les cadres économiques, promouvoir l'ouverture sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux, renforcer l'échange d'expériences et d'informations, et organiser des forums et des salons, en plus de l'exposition des produits dans les showrooms.



Elle propose des formations de 3 mois, qui comportent des cours théoriques et des travaux pratiques, à tous ceux qui veulent se spécialiser dans le domaine des produits alimentaires transformés. Les bénéficiaires doivent être issus de la province d'Ouezzane ou de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avoir un capital minimum pour lancer le projet ou disposer d'un moyen de financement, ainsi que d'un niveau minimum de connaissances dans ce domaine.



Les formations sont dispensées selon un programme préparé par des experts nationaux et internationaux, axé sur 6 thèmes, à savoir la business administration, la valorisation et commercialisation, l'hygiène et sécurité, la transformation digitale, l'amélioration des techniques de production et le marketing.



L'académie met également à la disposition des bénéficiaires un lieu de travail équipé, tout en leur permettant de bénéficier du réseau relationnel des partenaires pour développer leurs projets.



Elle cible notamment les auto-entrepreneurs, les cadres des coopératives et des TPME, les investisseurs, et les personnes ayant des idées de projets dans ce domaine.