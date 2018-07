​Hausse de 8,1% du trafic portuaire en 2017

Le trafic portuaire a atteint 83,67 millions de tonnes en 2017 en hausse de 8,1% par rapport à 2016, a indiqué la directrice générale de l'Agence nationale des ports (ANP), à l'occasion de la tenue à Rabat du Conseil d’administration de l'Agence sous la présidence du ministre de l’Equipement, du transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara pour examiner le bilan des réalisations de l'ANP au titre de 2017.

Un communiqué de l'ANP parvenu mercredi à la MAP, indique que la directrice de l'ANP a affirmé que l’année 2017 a été marquée par une importante augmentation des échanges commerciaux par voie maritime, à la faveur particulièrement de l’évolution des trafics phosphate et dérivés (+25%), des conteneurs et des produits pétroliers, rapporte la MAP.

Le trafic des conteneurs a enregistré le transit de 1,2 million de conteneurs EVP, soit une augmentation de 3,2% par rapport à 2016, relève la même source qui fait état d'une baisse de 24,5% du trafic des céréales "en raison de la bonne récolte céréalière".

Sur le plan financier, l’exercice de 2017 a enregistré des résultats satisfaisants avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dirhams, une capacité d’autofinancement de 369 millions de dirhams, une valeur ajoutée de 1 milliard de dirhams et un résultat net de 145 millions de dirhams.

Au niveau de la régulation des activités et des opérateurs portuaires, d’importantes réalisations ont été accomplies par l’ANP en ce qui concerne la concession de deux chantiers navals respectivement à Safi et à Lâayoune et l’octroi de 25 autorisations pour l’exercice des activités connexes.

Pour ce qui est du développement des infrastructures, l'ANP, a poursuivi ses efforts en matière de réalisations des projets lancés au courant de l'année 2017 ou durant les années précédentes, ajoute le communiqué. Lors de cette session, le Conseil d'administration de l'ANP a particulièrement noté avec "satisfaction" le niveau des engagements d’investissements qui ont atteint 1,9 milliard de dirhams (MMDH).