​Habib El Malki s’entretient à Hanoï avec le président vietnamien, Trân Dai Quang : Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec le Maroc

Le Vietnam «attache une grande importance à ses relations avec le Maroc », a affirmé, lundi à Hanoï, le président de la République socialiste du Vietnam, Trân Dai Quang, selon l’agence MAP.

S’exprimant lors de son entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, en visite à Hanoï, le président vietnamien a souligné que « le Maroc est un pays important dans nos relations extérieures avec l’Afrique », relevant que la visite du président de la Chambre des représentants marque un tournant dans les relations bilatérales et permettra d’explorer de nouvelles pistes de coopération.

Les relations entre le Maroc et le Vietnam connaissent une dynamique importante, a-t-il indiqué, rappelant le potentiel de coopération existant entre les deux pays dans différents domaines, à savoir l’agriculture, l’agroalimentaire, la formation et l’éducation.

Il a fait savoir que le Vietnam est disposé à faciliter l’implantation des entreprises marocaines dans le marché vietnamien, appelant à consolider davantage les relations économiques entre les deux pays.

Le chef de l’Etat vietnamien a, dans ce sens, demandé au Maroc de faciliter l'accès des entreprises vietnamiennes à son marché et de les aider à rechercher des opportunités de coopération en matière d'investissement, a précisé le journal «Le Courrier du Vietnam» dans un article consacré à cette entrevue.

«Le Vietnam et le Maroc doivent promouvoir la connectivité entre leurs communautés d'affaires, en particulier dans des domaines potentiels tels que le commerce, le tourisme, la finance et les énergies renouvelables», a-t-il noté.

Il est nécessaire de renforcer la coopération tripartite en Afrique dans les domaines clés des deux pays comme l'agriculture, la pêche et les technologies de l'information, a-t-il ajouté.

Le dirigeant vietnamien a également salué le leadership du Maroc en Afrique et dans le monde arabe, exprimant sa reconnaissance au Royaume pour son soutien à la candidature de son pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021.

Il a, en outre, rappelé que le Royaume est un pays qui a contribué à la libération du Vietnam, appelant à renforcer les relations pour répondre aux attentes et aspirations des deux pays.

Le président Trân Dai Quang a aussi salué le rôle joué par le Maroc dans les forums régionaux et mondiaux. Il a félicité le Royaume pour son élection à la 72ème Assemblée générale des Nations unies, la décrivant comme la reconnaissance par la communauté internationale pour les contributions du Maroc à l’ONU dans le maintien de la paix, l'adaptation au changement climatique et la lutte contre le terrorisme.

Habib El Malki a, pour sa part, mis en avant la mémoire historique partagée entre le Maroc et le Vietnam, faisant remarquer que les deux pays partagent les mêmes valeurs de dialogue, de paix et de coopération.

Il a, à cet égard, mis en exergue la coopération fructueuse des deux pays au sein des instances régionales, à l’instar du soutien du Vietnam au Maroc pour accéder au Traité d’amitié et de coopération de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en septembre 2016, assurant que le Maroc constitue la porte de l’Afrique pour le Vietnam et le Vietnam la porte de l’Asie du Sud-Est pour le Maroc.

L'entrevue s'est déroulée en présence de l’ambassadeur de S.M le Roi au Vietnam, Azzeddine Farhane.