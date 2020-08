​Gad Elmaleh de retour sur scène

Si pour l'heure nombre de salles de spectacle sont encore fermées, septembre aura donc une saveur particulière, donnant le «la» de la reprise de l'activité culturelle. Et les humoristes seront fidèles au poste, dévoilant leurs nouveaux univers. Parmi eux : Gad Elmaleh qui présentera à Paris son très attendu nouveau one man «D'ailleurs». C’est assurément l’événement de cette rentrée humoristique.

Cinq ans après «Sans tambour», Gad Elmaleh est de retour en France avec un nouveau et sixième one man très attendu : «D’ailleurs». Si ses premières dates ont été reportées en raison de l’épidémie de Coronavirus - cette nouvelle tournée devait en effet débuter le 28 avril dernier - l’humoriste sera bien à l’affiche de La Cigale comme prévu, du 29 septembre au 26 octobre 2020, et compte bien laisser derrière lui les polémiques.

Quelques années après son dernier one man show, suivi d'une tournée internationale avec un show en anglais, Gad Elmaleh est donc de retour. L'humoriste l'avait confié à l'occasion d'une interview accordé à nos confrères de «LeParisien» dans laquelle il revenait sur les accusations de plagiat émises à son encontre par l'internaute CopyComic. « Ce qui compte pour moi, c'est de revenir sur scène, expliquait-il. J'ai hâte, vous ne savez même pas comment! »

De quoi parlera le show ? L'humoriste annonçait en septembre son intention de revenir sur la polémique CopyComic, « de manière drôle et honnête », mais aussi d'évoquer « les réseaux sociaux, la presse, le rêve américain ». Avec, sur la forme, un grand changement : le retour de personnages, comme dans ses premiers spectacles, qui cohabiteront avec des parties de stand-up dans lesquelles Gad Elmaleh s'adressera plus directement au public.

"Je suis très, très, très heureux de vous annoncer que je reviens sur scène tout seul dans mon nouveau spectacle à partir du printemps prochain", a déclaré l’artiste de 48 ans dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. L’interprète de Chouchou a précisé qu'il serait "installé à La Cigale pendant plusieurs semaines et en tournée partout en France". Il a précisé que cela faisait bientôt cinq ans qu'il n'était "pas monté seul en France", depuis son spectacle "Sans tambour". Désireux de "partager" avec son public ce qui s'est passé dans sa vie ces dernières années, l'acteur de "Coco" a conclu son message vidéo en disant à ses fans qu'il avait "hâte de [les] rencontrer". Il est, par ailleurs, à signaler que plusieurs artistes n'attendent que ça : retrouver le public et les planches. Alors que les humoristes reprendront du service en septembre, après plusieurs mois d'interruption forcée, la rentrée sera marquée, comme chaque année, par de nombreuses nouveautés.

La pétillante belge Virginie Hocq entraînera le public dans ses souvenirs. Monsieur Fraize célèbrera les 20 ans de son personnage avec un nouveau solo consacré cette fois à Madame Fraize. Vérino, Florent Peyre, Jonathan Lambert présenteront, eux aussi, leurs dernières créations. Jason Brokerss fera entrer le stand-up à la Scala Paris. Gaspard Proust s'offrira, de son côté, un ultime tour de piste avec son dernier spectacle.