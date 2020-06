​French Monatana prend part au nouvel album des Black Eyed Peas

Les Black Eyed Peas viennent d’annoncer une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Le groupe sortira son nouvel album dans une semaine, soit le 19 juin prochain. Intitulé «Translation», l’opus promet des hits en puissances.

«Cela fait 10 ans que nous avons sorti un album pop… Nous allons enfin sortir «Translation»… Avec cette ambiance négative, de panique, de douleur, de stress et de confusion… Je pense qu’un peu de soleil et de joie peuvent élever les esprits des gens… L’album sortira le 19 juin. Vous pouvez le pré-commander maintenant», a écrit le leader du groupe sur son compte Twitter.

Pour l’occasion le trio s’est accompagné de superstars. On retrouvera une collab avec French Montana qui prêtera sa voix au morceau«Mabuti» tandis que Shakira fera une apparition sur le titre «Girl Like Me». D’autres grands noms apparaissent sur la tracklist des BEP, notamment Maluma sur «Feel The Beat», Becky G sur «Duro Hard», Nicky Jam et Tyga sur «Vida Loca», El Alfa sur «No Manana» et Ozuna sur “Mamacita”. «On est très heureux de travailler avec des gens comme ça, qui ont une grosse énergie», avait révélé Will.i.am, dans un entretien accordé à NRJ.