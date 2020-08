​France Télévisions prépare un concert caritatif pour le Liban

France Télévisions veut lancer un grand concert caritatif au profit du Liban après la gigantesque explosion qui a dévasté mardi Beyrouth, a indiqué dimanche le groupe audiovisuel public, confirmant une information du quotidien Le Parisien. "Le Liban traverse une terrible épreuve. France Télévisions est aux côtés des artistes pour organiser un grand concert de soutien et de solidarité au profit du Liban et de sa population sinistrée", a déclaré au journal la dirigeante du groupe de télévision, Delphine Ernotte.

La direction artisitique du concert a été confiée au trompettiste franco-libanais mondialement célèbre Ibrahim Maalouf. L'événement, organisé en partenariat avec Radio France, réunira des artistes français, libanais et internationaux, et devra permettre de récolter des fonds en faveur de la reconstruction du pays. Matthieu Chedid et Bernard Lavilliers devraient compter parmi les participants.

L'énorme déflagration mardi, dans un entrepôt du port de la capitale libanaise, a fait au moins 158 morts, des milliers de blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abris.

"Au-delà de notre mission de service public, il s'agit aussi de manifester notre fraternité au peuple libanais meurtri par trop de drames", a ajouté Delphine Ernotte.

Le concert aura lieu à Paris cet automne, après la rentrée, à une date qui reste à préciser, et sera retransmis en direct sur la chaîne France 2 et la radio France Inter.