​Festival Gnaoua d'Essaouira : 20 ans déjà !

Le Festival Gnaoua et musiques du monde a soufflé cette année sa 20ème bougie. Pour cette édition tenue fin juin, c’est toute la ville qui a été habitée par la musique gnaoua additionnée à toutes les musiques du monde. Cette année encore, et à l’instar des éditions précédentes, les musiciens du monde sont venus à la rencontre des Gnaoua, dans un esprit de partage et de dialogue. Des concerts solos aux fusions, des soirées acoustiques aux lilas, des rencontres aux conférences, la programmation a suivi la même ligne des éditions précédentes: qualité, authenticité et partage ont été à l’ordre du jour.

Résolument polyphonique, mêlant les styles les plus divers, le Festival d’Essaouira fait vivre des émotions uniques, des moments privilégiés de communion à travers la musique. Véritable laboratoire d’expérimentation musicale, studio à ciel ouvert, le Festival invite chaque année de grands noms pour des concerts pleins d’énergie.