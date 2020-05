​Edition virtuelle des “Ramadaniyat Ain Chock”

Les activités de la sixième édition des “Ramadaniyat Ain Chock” (Casablanca) ont débuté, lundi soir, par une exposition collective sur Internet, devenu le refuge de tous les événements artistiques et culturels en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. L’exposition a mis à contribution un nombre de peintres et de calligraphes marocains, en partenariat avec l’association “L’art pour tous”, en vue de répandre les expression picturales et la culture de l’esthétisme. Tenue sous le signe “Je travaille à la maison pour me protéger et protéger mes voisins”, à l’initiative de l’arrondissement d’Ain Chock, cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 22 mai, comporte une série d’activités artistiques virtuelles se rapportant, notamment, à l’art plastique, à la musique, à la calligraphie, à la poésie et au roman. Le programme prévoit, en outre, des conférences traitant de thématiques religieuses et scientifiques, ainsi que des ateliers sur le théâtre et le cinéma.

En dépit des conditions difficiles engendrées par la crise sanitaire, les organisateurs ont jugé opportun de tenir cette édition même en mode virtuel afin d’accompagner le citoyen en cette période de confinement, particulièrement pendant les veillées du mois sacré de Ramadan.

Ce projet culturel alternatif a été pensé pour permettre à un public pluriel de profiter, même à distance, de contenus culturels diversifiés et de débats académiques sur des sujets intéressant un large audimat, ont encore expliqué les organisateurs.

Depuis la déclaration de l’état urgence sanitaire au Maroc, le 20 mars dernier, les activités individuelles et collectives ont été suspendues et plusieurs institutions, centres, espaces publics et privés ont été fermés afin de limiter la propagation de la pandémie.