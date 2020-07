​Des acteurs associatifs prêtent main forte aux bouquinistes de Bab Doukkala

Un aréopage d’artistes et d’acteurs associatifs de Marrakech Ocre se sont mobilisés, mardi, pour prêter main forte aux bouquinistes de la place Bab Doukkala de la cité ocre, victimes d’un incendie qui a ravagé récemment leurs boutiques, leur causant de graves dégâts matériels. Ainsi, des artistes et des acteurs associatifs, hommes et femmes, épris des valeurs d’entraide et de solidarité ont lancé, via les réseaux sociaux, une campagne de solidarité baptisée “Allo…j’ai un livre” visant à collecter des livres destinés à être remis, par la suite, à ces bouquinistes, à même de leur permettre de reprendre leur activité. A cette occasion, il a été procédé au siège de l’association Ayoub à Marrakech, à la remise aux bouquinistes bénéficiaires de cette action de solidarité, de près de 15.000 bouquins comme première tranche et ce, en présence notamment des autorités locales.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, l’artiste Ghafiri Hayat, connue sous le nom artistique de “Semsema”, a fait savoir que d’autres lots de livres en provenance de toutes les régions du Maroc, seront ultérieurement remis aux bouquinistes victimes de cet incendie. “Nous avons veillé à lancer cette initiative pour, justement, soutenir et venir en aide aux bouquinistes touchés par cet incendie, qui a réduit en cendres plusieurs milliers d’ouvrages”, a-t-elle poursuivi. “J’ai été tellement surprise par cet élan de solidarité exemplaire, manifesté envers cette catégorie professionnelle qui, du jour au lendemain, a perdu sa seule source de revenu, suite à l’incendie ayant ravagé leurs boutiques”, a-t-elle dit, se réjouissant que cette campagne ait reçu un large écho de solidarité partout au Maroc. Cette artiste, très réputée par son dynamisme et son engagement en faveur de l’action associative, a indiqué que cette initiative solidaire si singulière ayant permis de collecter plusieurs milliers de livres, illustre clairement cet esprit de générosité et de solidarité qui caractérise l’ensemble des Marocains. Mme Ghafiri, a relevé que les initiateurs de cette action humaine ont bien voulu désigner une personne au niveau de chaque arrondissement de la cité ocre, qui se chargera de la collecte des livres directement auprès des bénévoles, leur épargnant ainsi l’effort de se déplacer au siège de l’association à Daoudiate pour faire dons de bouquins.

Pour sa part, Nezha Higoune, intellectuelle et militante associative, a tenu à préciser que les donneurs de livres sont issus de différentes couches sociales (enseignants, étudiants, élèves entre autres), relevant que le succès de cette campagne a permis à l’association de recevoir des dons de livres en provenance de Tinghir, de Tata, de Rabat et d’Agadir entre autres.

Mme Higoune, a fait savoir également que leur prochain projet consiste à lancer une campagne pour l’achat de livres et l’encouragement de la lecture.

Dans des déclarations à la MAP, les bouquinistes bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à tous ceux qui ont contribué à cette campagne de collecte et de don de livres, mettant en relief l’importance et la singularité de cette initiative noble, à même de traduire dans les faits cet esprit de solidarité et d’entraide dont ne cessent de faire montre tous les Marocains.

A rappeler qu’un incendie s’est produit le 22 juin courant, ravageant 07 kiosques de vente de livres d’occasion, situés près de la muraille historique de Bab Doukala à Marrakech, causant la destruction de plusieurs milliers de livres.