​Débat sur la réforme du Code électoral

La Commission des affaires politiques, institutionnelles et juridiques de l'USFP organisera dimanche 12 juillet 2020 à 17 heures un webinaire via l'application Zoom sur la réforme du Code électoral. A ce webinaire qui sera encadré par Driss Lachguar, Premier secrétaire du parti de la Rose, participeront Ahmed Moufid, professeur universitaire de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès et Abdelkebir Tabih, avocat et membre de la Commission d'arbitrage et de déontologie de l'USFP.

Le reporting de cet événement sera assuré par Aïcha Zekri, rapporteur de cette dernière commission.