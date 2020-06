​De la drogue saisie par les FAR près du mur de protection

Des sources dignes de foi rapportent que des éléments des FAR, en faction près du mur de protection, au lieu dit Tichla, ont déjoué une importante opération de trafic de drogue. Notre source indique que lors d’une patrouille de routine, les éléments des FAR ont repéré un convoi de trois véhicules tout terrain tentant de traverser le mur en direction de la zone tampon à l’est de ce mur. Les militaires marocains ont réussi à intercepter deux véhicules alors que le troisième a pu s’échapper avec sa cargaison. A bord des deux véhicules, ils ont saisi 3.200 kg de chira.

A noter que les éléments des FAR mènent une lutte sans merci contre les nombreux trafiquants qui font de la zone du Sahara marocain leur champ d’action et ayant comme base arrière les camps de Tindouf. Cette persévérance des éléments des FAR leur a permis de saisir des centaines de kilogrammes de drogue et d’arrêter plusieurs trafiquants internationaux