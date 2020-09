​DJ Snake confie avoir perdu des proches à cause du Covid

Si les spectacles et concerts reprennent progressivement, les préconisations sanitaires draconiennes découragent certains artistes à remonter sur scène. C'est le cas de M. Pokora qui a annoncé l'annulation de sa tournée, tout comme quelques jours avant lui Matthieu Chédid ou encore Christophe Maé. Les fans de DJ Snake peuvent, eux, prendre leur mal en patience en allant au cinéma où est programmé depuis jeudi dernier DJ Snake le concert au cinéma, captation du show de l'artiste en février dernier à La Défense Arena.

Le musicien a fait pour l'occasion des confidences à nos confrères du Parisien, au sujet de ce concert. "Je voulais immortaliser ce show, car cela allait être quelque chose de grand pour moi d'un point de vue personnel, à Paris, chez moi", raconte DJ Snake. "C'était un gros challenge, je voulais proposer un show digne des plus grands festivals du monde, mais à la maison. Nous avions déjà l'idée de le sortir au cinéma et ensuite la pandémie est arrivée. C'est la dernière chose positive de l'année 2020. (...) Le proposer aux fans qui l'ont vécu et à ceux qui n'ont pas pu avoir de place, c'est magnifique dans le contexte actuel", se souvient-il.

Puis l'artiste revient sur la pandémie, le confinement durant lequel il s'était confié sur les réseaux sociaux, puis le retour progressif à la vie normale... qui n'a pas pu se faire normalement, l'épidémie ayant eu des séquelles dans sa vie personnelle : "Je suis rentré à Paris dès que j'ai pu et je suis retourné à l'essentiel. J'ai fait des barbecues avec mes amis, du sport, des choses que je ne pouvais plus faire... Je suis passé par un grand huit émotionnel. J'ai perdu des proches à cause du Covid, donc je suis passé par des moments difficiles. Et puis, je me suis baladé dans le Sud de la France, en Corse, en Europe, en Grèce, en Espagne, en Italie. C'est une manière de redécouvrir des endroits. Même si je fais le tour du monde, je ne vois pas grand-chose (...) Là, j'ai pris le temps de découvrir", a-t-il ajouté.