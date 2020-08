​Comment Brad Pitt s'est racheté auprès de Jennifer Aniston

En 2005, Brad Pitt quittait Jennifer Aniston pour une certaine Angelina Jolie. Quinze ans plus tard, les fans du couple ne s’en sont toujours pas remis. A chacune de leur apparition ensemble, les moindres signes de renonciation sont guettés, commentés et analysés pour tenter d’y déceler le renouveau de leur idylle. Alors que les rumeurs selon lesquelles ils se sont remis ensemble vont bon train, l’ex-couple ne cesse de les nier au grand désespoir de leurs fervents admirateurs.

Vingt ans après leurs noces, de l’eau a coulé sous les ponts. Si l’actrice de 51 ans a été anéantie en découvrant que son ex avait fait un enfant à sa rivale alors que leur divorce n’avait pas encore été prononcé, elle semble depuis avoir fait la paix avec son premier époux. En début d’année 2020, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont même été aperçus main dans la main sur le tapis rouge des SAG Awards. Un échange de sourires qui en dit long sur leur nouvelle relation amicale.

"Il s'est excusé auprès d'elle pour beaucoup de choses"

Selon des proches du duo au magazine Mirror, ce rapprochement a eu lieu après "qu’ils ont pris conscience de ce qui est important dans la vie et appris à se faire confiance". Tout aurait commencé en 2016, lorsque Brad Pitt s'est "excusé" auprès de Jennifer Aniston pour son comportement et leur rupture. "Il s'est excusé auprès d'elle pour beaucoup de choses qu'il considérait comme ses problèmes dans leur relation. Il assume vraiment la responsabilité de ses erreurs et cela a changé leur relation aujourd'hui. Ils ont tous deux tourné la page", affirme un proche de l’acteur de 56 ans à Entertainment Tonight.

Cette même source continue : "En ce moment, ils s'aiment et s'adorent et sont des amis beaucoup plus proches depuis leur divorce. Brad a tellement grandi dans sa vie depuis que lui et Jen ont rompu". Ce n’est qu’après un temps d’introspection et un "travaillé dur sur lui-même", que l’ex-mari d’Angelina Jolie a réussi à faire le premier pas vers la comédienne phare de la série Friends. Vont-ils se remettre ensemble ? Affaire à suivre…