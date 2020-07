​Cinq œuvres de réalisateurs marocains subventionnées par Doha Film Institute

Cinq œuvres de réalisateurs marocains ont obtenu le soutien de Doha Film Institute au titre de la session de printemps 2020, sur 39 projets présentés par des cinéastes qui entament leurs première et deuxième expériences de réalisation en provenance des quatre coins du monde.

Les œuvres des trois réalisatrices marocaines ayant bénéficié de ce soutien entrent dans la catégorie des longs documentaires. Ainsi dans la phase de post-production, la réalisatrice Dalila Ennadre a été sélectionnée pour son son oeuvre “Genet, notre père des fleurs” (coproduction maroco-franco-qatarie), Rachida El Gharani ( phase de production) pour son oeuvre “Dans la maison de mon père” (coproduction maroco-belgo-qatarie), alors que dans la catégorie des courts métrages documentaires (phase de production), c’est Sofia El Khyari pour le film “Khayal Al Farachat” (coproduction maroco-franco-qatari), selon un communiqué de Doha Film Institute.

Les subventions ont été également octroyées pour le financement de la phase de postproduction des films “Mon père n’est pas mort” (production maroco-qatarie) dans la catégorie des longs métrages du réalisateur Adel Al-Fadli, et “Chiens de chasse” (production maroco-franco-belgo-qatarie) dans la catégorie des longs métrages expérimentaux, du réalisateur Kamal Lazraq. Parmi les 39 projets qui ont reçu le soutien de cette session, 18 projets reviennent à des réalisatrices qui mettent en exergue le rôle central des femmes dans le cinéma. De même, ce soutien a été accordé pour la première fois à des réalisatrices venant de quatre pays, en l’occurrence la Colombie, Haïti, le Bangladesh et la Tanzanie, ajoute la même source.

Pour la première fois également, un projet cinématographique virtuel a été sélectionné pour bénéficier de cette subvention. Il s’agit du film “Grande attente” du réalisateur palestinien Razan Assalah, qui représente virtuellement le retour en Palestine.

Ces subventions ont été accordées à différentes catégories de films, dont des courts métrages, des courts métrages expérimentaux, des séries télévisées et des séries Web.