​Christo, l’artiste «emballeur» n’est plus

L’artiste-plasticien Christo, célèbre pour ses réalisations monumentales consistant notamment à emballer des monuments comme le Pont-Neuf à Paris et le Reichstag de Berlin, est mort dimanche à l’âge de 84 ans, ont indiqué ses collaborateurs sur son compte Facebook officiel. L’artiste, né Christo Vladimirov Javacheff, en Bulgarie, “est décédé de causes naturelles le 31 mai 2020 à son domicile à New York”, selon un message posté par son “bureau” sur sa page Facebook.

Cet homme à la silhouette élancée, aux cheveux mi-longs devenus blancs, avait formé avec sa femme Jeanne-Claude l’un des couples les plus médiatisés de l’art contemporain qu’ils ont marqué par leurs oeuvres in situ, nécessitant des années de conception et des millions de dollars pour ne durer que quelques jours. Inventeur d’un genre artistique nouveau, “l’entoilage de l’espace”, Christo avait notamment emballé dans du tissu le Pont-Neuf à Paris (1985) et le Reichstag de Berlin (1995). “Christo a vécu sa vie pleinement, non seulement en imaginant ce qui semblait impossible mais en le réalisant. L’oeuvre de Christo et Jeanne-Claude a réuni des gens dans des expériences partagées à travers le monde, et leur travail se perpétue dans nos coeurs et nos souvenirs”, écrivent ses collaborateurs dans leur message.

Né le 13 juin 1935 à Gabrovo en Bulgarie, Christo avait fui en 1956 dans un train de marchandise le régime communiste et le réalisme soviétique enseigné aux Beaux-arts de Sofia. Il avait rencontré en 1958 à Paris sa femme française, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, décédée en 2009. Christo avait élu domicile à New York et obtenu la nationalité américaine.

Son dernier projet en préparation, l’emballage de l’Arc de triomphe de l’Etoile à Paris qui s’annonçait comme l’un des évènements les plus spectaculaires de la rentrée de septembre, avait été reporté d’un an en raison des incertitudes liées au coronavirus. Cette réalisation reste “sur les rails” pour la période du 18 septembre au 3 octobre 2021, précise son entourage sur Facebook.