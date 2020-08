​Cheb Khaled chante pour Beyrouth

"Elle s'appelle Beyrouth": c'est le titre que Khaled, star du raï des années 1990, prévoit de sortir mardi en hommage à la population libanaise meurtrie par l'explosion dévastatrice au port de la capitale, a-t-on appris vendredi auprès de son label.

"Mon sourire s'est effacé, pour laisser place à la peine que je partage à vos côtés, explique le chanteur dans un communiqué transmis à l'AFP par Aalia Publishing. Un peuple... votre peuple, frères (amis) libanais, a été touché et nos coeurs ont été meurtris".

Les bénéfices du single et du clip, prévus pour mardi 18 août, soit deux semaines après la tragédie, seront reversés à la Croix Rouge, précise le label. Pour cette chanson, Khaled s'est associé à un "ami", le musicien libanais Rodge. "Beyrouth a fait face à une explosion qui a dévasté le coeur de cette ville, laissant son peuple meurtri, affamé et sans toit", écrit ce dernier sur sa page Facebook, dont la photo le montre face à Khaled et annonce la chanson.

La double explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août a fait plus de 171 morts.