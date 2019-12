​Chakib Guessous signe "Enfants en situation de rue"

La cérémonie de signature du livre "Enfants en situation de rue" du socio-anthropologue Chakib Guessous a eu lieu, jeudi soir, au siège de l'association "Arts et Cultures" à Casablanca, en présence d'une pléiade d'hommes et de femmes de lettres, d'artistes et d'acteurs de la société civile. Paru aux édition "Marsam", l'ouvrage, qui comporte 12 chapitres sur 157 pages, est le fruit d'une enquête de 5 ans auprès des enfants de la rue, dont la situation produit des déchirements profonds et des cicatrices parfois inguérissables, d'après les conclusions de l'auteur. Les enfants et les jeunes de la rue "vivent, de par leur exclusion sociale et de leur dignité bafouée, des situations dramatiques avec des altérations physique et psychologique gravées et dont certaines persisteront leur vie durant", fait observer, d'emblée, Chakib Guessous. L'ouvrage vient combler "l’insuffisance des travaux scientifiques" sur le phénomène en partageant les études et recherches réalisées au sein de l’association "Riyad Al-Amal" et propose "un protocole de réinsertion jusqu'ici inédit", assure l'auteur devant une assistance entièrement acquise à la cause des enfants de manière générale. "L’acte de réinsertion des enfants et les jeunes de la rue ne peut plus se concevoir comme un acte de générosité, mais il doit être conçu comme un acte scientifique", résume M. Guessous. La thématique de cette recherche est "d'une importance majeure", du fait qu'elle tente d'apporter des réponses scientifiques et pratiques à un phénomène mettant en difficulté la cohésion du tissu social, a souligné, de son côté, le président de l'association "Arts et Cultures" Zouhair Kamari, réaffirmant l'engagement de son organisation à agir et à sensibiliser sur la condition des enfants en situation précaire. L'association "Arts et Cultures" mène une série d'actions permettant au grand public d’aller à la rencontre des artistes, des écrivains et des acteurs de la société civile, à travers des débats et des discussions sur les sujets et les problèmes concernant la collectivité.