​Céline Dion remporte deux prix aux Webby Awards

La diva canadienne Céline Dion a remporté deux prix aux Webby Awards, une manifestation qui récompense les meilleures initiatives sur le web. “Céline Dion était en lice dans la catégorie « People’s Voice – Social Experiment & Innovation » pour la chasse aux trésors que son équipe a orchestrée sur Instagram et Spotify pour découvrir les titres de chansons de son album Courage”, rapportent les médias locaux.

L’artiste canadienne a été aussi récompensée pour sa publication Instagram dans laquelle elle recrée le clip qui accompagnait son succès de 1996, It’s All Coming Back To Me Now, sacré meilleure vidéo sociale – volet publicité, médias et relations publiques.

Les deux prix lui ont été attribué à la suite d’un vote du public. Jimmy Fallon, Greta Thunberg, Tom Hanks, Cardi B, LeBron James, Dolly Parton et Game of Thrones figurent parmi les gagnants, ajoute-t-on.

Il s’agit de la 24ème présentation des Webby Awards, une initiative de l’Académie internationale des arts et des sciences numériques.