​Branle-bas de combat dans le Souss-Massa

Une augmentation considérable du nombre de cas confirmés au Covid-19 a été enregistrée au niveau de la région de Souss-Massa, a souligné la commission de veille au niveau de la préfecture d’Agadir lors de sa réunion hebdomadaire.

Au cours de cette réunion, la commission s’est penchée sur l’évaluation de la situation épidémiologique dans la région, qui a passé de 18 cas durant la semaine dernière à 61 au cours de cette semaine.

Ces cas ont été détectés au niveau des milieux urbain et semi-urbain, selon la même source, qui relève que les personnes contaminées sont asymptomatiques et suivent leur traitement à domicile conformément au protocole en vigueur. De même, la commission a rappelé la nécessité de suivre les mesures préventives et les règles sanitaires pour faire face à cette pandémie.

1.306 nouveaux cas d'infection au Covid-19 et 957 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 39.241 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 27.644 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 70,4%.

La région de Souss-Massa a enregistré 25 nouveaux cas: Inezgane-Ait Melloul (8), Agadir-Ida-Outanane (16), et un nouveau cas à Tiznit.