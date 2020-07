​Attendu pour sauver la saison, le blockbuster “Tenet” ne sortira pas cet été

La sortie du nouveau film de Christopher Nolan, "Tenet", a été reportée sine die, a annoncé lundi le président du studio Warner Bros, une mauvaise nouvelle de plus pour les exploitants de salles qui espéraient sauver leur saison avec ce blockbuster très attendu. "La pandémie continue de proliférer, ce qui nous amène à revoir nos dates de sortie", a expliqué Toby Emmerlich, dans une déclaration transmise à l'AFP, assurant qu'une nouvelle date serait annoncée de façon "imminente".Le processus de réouverture progressive des salles a été interrompu ces dernières semaines du fait de l'accélération de la pandémie, dans plusieurs Etats des Etats-Unis ainsi que dans d'autres pays du monde. Même dans les salles réouvertes, le public ne se presse pas, car nombre de spectateurs sont encore réticents à l'idée d'aller au cinéma alors qu'il n'existe ni traitement, ni vaccin disponible contre le Covid-19.

Warner Bros avait déjà joué la montre en repoussant une première fois la sortie du 17 au 31 juillet, puis une seconde, au 12 août, avant de jeter l'éponge pour cet été. "Nous ne considérons pas Tenet comme une sortie traditionnelle avec un jour et une date, ce qui se reflétera dans notre stratégie de distribution et de promotion", a indiqué Toby Emmerlich. Fin juin, une porte-parole de Warner Bros (filiale du câblo-opérateur AT&T) avait notamment expliqué que le film pourrait sortir un mercredi, au lieu d'un vendredi, jour traditionnel des sorties aux Etats-Unis. Il était aussi question d'offrir au film une durée de vie bien supérieure aux fenêtres habituelles, avait-elle indiqué.

Film d'espionnage incorporant des éléments surnaturels, "Tenet" s'inscrit dans la lignée des oeuvres de Christopher Nolan, dont le cinéma spectaculaire et innovant en a fait l'un des réalisateurs les plus prisés au monde. De "Memento" à "Dunkerque", en passant par la trilogie Batman, le metteur en scène a créé un univers à part, qui attire le public. Doté d'un budget colossal de 205 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, "Tenet" a pour acteur principal John David Washington, le fils du comédien Denzel Washington.

Le président de Warner Bros a également annoncé lundi le report de la sortie du film d'horreur "Conjuring 3: sous l'emprise du diable", du 10 septembre au 4 juin 2021.