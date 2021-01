​Arrestation d' un pédophile français à Agadir

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville d'Agadir ont interpellé, lundi, un Français de 51 ans, soupçonné d'avoir commis des agressions sexuelles sur des enfants mineurs et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises. L'opération de pointage de ce ressortissant étranger, effectuée dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), a révélé qu'il était recherché au niveau international et faisait l'objet d'une notice rouge émise par les autorités judiciaires françaises, et ce pour son implication présumée dans l'exposition de deux enfants mineurs de ses proches à des agressions sexuelles à Valenciennes, en France, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le suspect a été placé en garde à vue conformément à la procédure d'extradition, tandis que les autorités françaises compétentes ont été avisées de cette interpellation afin d'effectuer le transfert du dossier d’extradition, précise la même source. Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des relations de coopération internationale dans les domaines de sécurité, ainsi que dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité marocains pour traquer les personnes recherchées à l'échelle internationale pour des crimes transfrontaliers, conclut la DGSN.