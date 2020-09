​Angelina Jolie rembarrée par un juge

Tandis que Brad Pitt profite de ses vacances dans le Sud de la France avec sa nouvelle petite amie, son ex-femme Angelina Jolie continue de jouer les prolongations avec leur divorce. Si les relations se sont améliorées entre elles, les deux stars continuent malgré tout de négocier les termes de leur divorce par avocats interposés. Il y a une semaine, l’actrice de 45 ans a demandé à ce que le juge en charge de l’affaire ne le soit plus, par souci d’impartialité. L’homme en question, un certain John W. Ouderkirk, serait lié professionnellement à l’un des avocats de Brad Pitt.

Comme l’a rapporté Entertainment Tonight le 26 août 2020, le juge a déclaré dans un document officiel n’avoir aucun préjugé ou parti pris personnel concernant l’avocat d’une partie ou de toute autre personne participant à cette affaire. Il nie également, sous peine de parjure, avoir omis de divulguer de multiples relations professionnelles, commerciales et financières, créées et en cours au cours de cette affaire, avec les avocats des défendeurs et leurs cabinets dans lesquels le juge Ouderkirk a été rémunéré à titre privé, a déclaré John W. Ouderkirk. “Je continuerai à envisager d’accepter d’autres affaires, car de nouvelles affaires peuvent se présenter de temps à autre pendant que l’affaire Jolie/Pitt est encore en cours. Ces autres affaires pourraient impliquer des parties, des cabinets d’avocats et/ou des témoins impliqués dans l’affaire Jolie/Pitt”, déclare-t-il encore dans les documents.

Auprès du magazine Us Weekly, Samantha Bley DeJean, l’avocate d’Angelina Jolie, avait justifié la démarche de sa cliente suspicieuse : “Tout ce que ma cliente demande, c’est un procès équitable basé sur des faits, sans traitement de faveur accordé à l’une ou l’autre des parties. La seule façon pour que tout le monde ait confiance en ce processus, c’est que toutes les personnes impliquées soient transparentes.”

Voilà maintenant quatre ans que Brad Pitt et Angelina Jolie ont annoncé leur divorce, après onze ans de relation. Les deux acteurs se sont rapidement opposés sur les termes de la garde partagée de leurs six enfants : Maddox (19 ans), Pax (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (14 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (12 ans). Bien que le divorce ne soit toujours pas finalisé, les ex-amants ont malgré tout enterré la hache de guerre ces dernières semaines, au point que Brad Pitt a passé du temps chez son ex-femme à Los Angeles.