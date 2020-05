​Aide aux MRE de Bulgarie

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, l’ambassade du Maroc en Bulgarie a organisé récemment une opération de distribution de denrées alimentaires au profit des membres de la communauté marocaine résidant à Sofia en situation difficile suite à l’instauration de l’état d’urgence sanitaire. Cette opération menée du 27 au 29 avril et qui intervient cette année dans un contexte difficile imposé par la pandémie de Covid-19, a concerné une cinquantaine de bénéficiaires particulièrement des étudiants et des ressortissants ayant perdu leur emploi et ceux souffrant de maladies chroniques, indique mercredi un communiqué de l’ambassade. Compte tenu des difficultés de déplacement liées à l’état d’urgence sanitaire dans le pays, le personnel de l’ambassade s’est déplacé, trois jours d’affilée, sur les lieux de résidence des bénéficiaires pour s’informer de leur situation et remettre à chacun d’entre eux des denrées alimentaires de première nécessité, ainsi que d'autres produits très consommés durant ce mois béni, perpétuant ainsi les valeurs et les traditions marocaines de solidarité et de partage.

Les étudiants souffrant de maladies chroniques et les familles en grande difficulté financière ont également bénéficié d’une aide matérielle, ajoute la même source.