​661 infractions commises en matière de prix des produits alimentaires depuis le début du Ramadan

Les interventions des commissions mixtes provinciales et locales de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires, depuis le début de Ramadan, ont conduit à la constatation de 661 infractions en matière de prix et de qualité des produits alimentaires.

Ces interventions ont concerné plus de 34.700 points de production, de stockage et de vente en gros et au détail, indique lundi le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de la commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité.

Les infractions se répartissent entre défaut d'affichage des prix (511), non présentation de factures (83), non-respect des normes de qualité et d’hygiène (48), hausses illicites de prix réglementés (15), en plus d'autres infractions diverses, précise le communiqué, ajoutant que les mesures réglementaires ont été prises à l'encontre des contrevenants.

Pour ce qui est de la qualité des marchandises et produits stockés ou présentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé depuis le début du mois de Ramadan à la saisie et à la destruction de plus de 59 tonnes de marchandises impropres à la consommation ou non conformes aux normes requises. Ces quantités comprennent principalement 9,7 tonnes de viandes, poissons et charcuterie, 9,4 tonnes de lait et dérivés, 7,9 tonnes de miels et produits sucrés, 5,9 tonnes de pain, gâteaux et confiserie, plus de 5,8 tonnes de boissons et jus, 4,3 tonnes de sucre, cafés et thés, 3,5 tonnes de farines et produits dérivés et 3,1 tonnes de dattes et fruits secs.