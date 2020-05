​64ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales

La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-major général des Forces Armées Royales, à l'occasion de la célébration, jeudi, du 64ème anniversaire de la création des FAR.

Voici la traduction de ce message :



«Louange à Dieu.

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales,



Majesté,

A l’occasion du soixante quatrième anniversaire de leur création, les Forces Armées Royales, avec toutes leurs composantes terrestre, aérienne, maritime et Gendarmerie Royale, ont l’insigne honneur de faire part, avec déférence et considération, à Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales, que Dieu le glorifie, de leurs chaleureuses félicitations, de leurs sincères sentiments de fidélité permanente et de loyalisme constant, et de leur fort attachement au Glorieux Trône Alaouite.

En célébrant l’anniversaire de leur création par votre Grand-Père, Père de la Nation et héros de la libération, Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde, et son compagnon dans la lutte et la résistance, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde, la famille des Forces Armées Royales salue, avec considération et fierté, son Chef suprême, réitérant à Votre Majesté sa fidélité, son attachement indéfectible au serment d’allégeance, son respect des Ordres Royaux pour la défense des constantes de la Nation et des fondements sacrés de la Patrie, et pour la préservation de l’intégrité territoriale, ainsi que sa détermination à déployer tous les efforts possibles pour faire face à tout danger qui menace la sécurité et la stabilité du pays.



Majesté,

Les fidèles serviteurs de Votre Majesté, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, ressentent de la grande fierté pour la bienveillance Royale et la Haute sollicitude dont Votre Majesté entoure les affaires de vos Forces Armées, faisant de vos sages orientations une lumière qui illumine leur chemin vers la splendeur et le progrès sous la conduite bénie, exprimant en toute sincérité leur mobilisation constante derrière votre Majesté, que Dieu vous assiste, pour réaliser à quoi vous aspirez pour votre peuple en termes de progrès et développement.

Vos Forces Armées renouvellent à Votre Majesté leur disponibilité constante et leur mobilisation permanente pour faire face à tous les défis au service des intérêts suprêmes de la Patrie, fières du souci de Votre Majesté de développer leurs capacités, de soutenir leurs compétences humaines, de relever le moral de leurs membres et de les inciter aux meilleures oeuvres, en s’inspirant de vos orientations sages pour davantage de réalisations afin que le Maroc demeure sûr et stable sous votre sage conduite.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté en tant que garant et protecteur de la Nation, guider vos pas et vous accorder davantage de succès et de gloire.

Puisse le Très-Haut combler Votre Majesté en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille Royale.

Dieu l’omnipotent exauce les vœux de ceux qui l’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah warahmatouhou taala wa barakatouh".