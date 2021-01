​165 nouveaux médicaments admis au remboursement par l'AMO

Le ministre de la Santé, Khaled Aït Taleb, a publié un décret incluant 165 nouveaux médicaments dans la liste des médicaments admis au remboursement à compter de la date de sa publication au Journal officiel, et ce sur proposition de l'Agence nationale d'assurance maladie, indique la MAP. Sur cette liste supplémentaire, 70 médicaments sont destinés au traitement de maladies chroniques à différentsstades de leur développement, en particulier le cancer, qui pèse lourdement sur les malades, en plus de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'arthrite psoriasique et de l'hépatite de types (B) et (C) et de la dépression, précise lundi un communiqué conjoint du ministère et de l'Agence. Cette liste concerne, également, le traitement de fertilité, qui a fait l'objet pendant des années de demandes de prise en charge, ajoute-t-on. Cette liste supplémentaire comprend d’autres produits pharmaceutiques alternatifs pour traiter certaines maladies courantes, telles que les anticoagulants, les antibiotiques, les médicaments antidiabétiques et antithrombotiques et la bronchopneumopathie chronique obstructive, souligne le communiqué. Consciente de l’importance primordiale des médicaments pour faciliter l’accès au traitement au profit des assurés dans le cadre du régime d’assurance maladie obligatoire de base, l’Agence nationale d’assurance maladie a répertorié, depuis 2006 et jusqu’à la prise de la décision susmentionnée, 4.668 médicaments remboursables, dont 3.015 génériques, soit 67%, relève la même source. Et de conclure que cette liste est disponible sur le site électronique de l’Agence nationale d’assurance maladie "www.anam.ma"