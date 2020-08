​‘’Notes et articles’’, nouvel ouvrage de Tahar Touil

“Notes et articles en société, connaissance et médias’’ est le nouvel ouvrage que vient de publier l’écrivain marocain Tahar Touil. Cette publication est le sixième livre de la série ‘’lecture citoyenne’’ éditée par le Cercle de la pensée marocaine (CPM) à Fès.

Le livre, dont la couverture est un tableau de l’artiste syrien Moaffak Makhoul, renferme des petits articles concis s’apparentant à des ‘’capsules’’ que l’auteur avait publiées de la moitié des années 1990 au début 2014 dans des médias marocains et arabes.

Un travail d’adaptation et d’ajustement a été opéré par l’écrivain pour que les articles puissent être regroupés dans un livre, sans pour autant altérer la structure et le contenu. ‘’La lecture permet de saisir un moment donné qui risque de s’échapper à jamais entre les doigts de l’écrivain, lequel ne peut se contenter de chasser l’instant éphémère, mais doit puiser dans le fonds des faits, des sentiments et des caractères selon sa propre vision’’, écrit-il dans la préface du livre.

Tahar Touil compte à son actif nombre de publications, dont ‘’Lissane Alhal’’ (Tanger, 1998), ‘’théâtre individuel dans le monde arabe’’ (Sharjah, 2015) et ‘’Maraya Annafs’’ (Tétouan, 2019).