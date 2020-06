​“Les cloches de la pandémie”, un ouvrage collectif qui explore le devenir du coronavirus

"Les cloches de la pandémie- l'anarchie artificielle et la reconstitution du monde" est le titre d'un nouvel ouvrage collectif, qui vient de paraître aux éditions "Méditerranée" en Italie. Cet ouvrage réalisé par des écrivains arabes et européens explore le devenir de la pandémie du coronavirus et le moment difficile qu'elle a fait subir à toute l'humanité.

Supervisé par le poète syrien Nouri al-Jarrah, l'ouvrage a réuni les contributions d'une pléiade d'auteurs originaires de Syrie, de Palestine, du Maroc, de la Tunisie, d'Irak, d'Égypte, d'Algérie, de la Turquie et d'Italie. L'ouvrage de 288 pages comprend notamment un article de Mustafa El Haddad, professeur de linguistique générale à la faculté de lettre de Tétouan et un autre de Mokhlis Saghir, directeur de la Maison de la poésie de Tétouan. Pour l'éditeur, l'ouvrage engage une réflexion sur des questions et des idées imposées par une crise humanitaire, dictée par la propagation d'une pandémie létale, et qui coïncide avec l'effondrement des valeurs universelles dans le monde d'aujourd'hui. L’ouvrage est un appel à développer de nouvelles méthodes modernes pour disposer d'un discours intellectuel de multiples horizons et références, avec une question adressée à l'élite intellectuelle : comment les intellectuels pensent-ils alors que l'humanité est confinée chez soi, derrière les masques du Covid?