​«Ghost of spacetime» de Karim Tajouaout nominé au Grand OFF-World Independent Film Awards’

Le court-métrage « Ghost of Spacetime », du réalisateur marocain Karim Tajouaout, figure parmi les nominés au ‘’Grand OFF - World Independent Short Film Awards 2020’’, prévu du 23 au 30 novembre prochain en Pologne. « Ghost of Spacetime » a été sélectionné pour concourir pour les prix « Grand OFF - World Independent Film Awards 2020’’ dans la catégorie ‘’meilleure production’’ et ‘’meilleure scénographie’’, indiquent les organisateurs dans un communiqué relayé mardi par la presse locale. Vingt-quatre pays participent à cette 14ème édition notamment la Pologne, l’Espagne, les États-Unis, la Turquie, la Russie, l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud, la Syrie et l’Iran.

«Ghost of Spacetime », un court métrage dont la durée ne dépasse pas neuf minutes, s’arrête sur la cruauté de la guerre et sur les souffrances qu’elle inflige aux familles, détruisant leur avenir et celui de leurs enfants.

Les rôles clés sont interprétés par Sami Saadellah, Hanane Khaldi, Rayane Ouali, Aziz Yassine et Ahmed Elmir.

Le court-métrage de Karim Tajwaout, né à Oujda en 1992, a remporté le Prix de la critique remis par l’Association marocaine des critiques de cinéma, lors de la 21ème édition du Festival national du film de Tanger organisée en mars dernier, et a été aussi primé le même mois en obtenant le prix de la meilleure contribution (un certificat d'appréciation et le masque bronze de Toutankhamon),lors de la 9ème édition du Festival du film africain de Louxor en Egypte.

Rappelons enfin que Grand OFF - World Independent Film Awards est la plus importante initiative de promotion du cinéma indépendant en Pologne et l'un des événements culturels les plus importants liés au cinéma indépendant dans le monde. La mission de Grand OFF est de mettre le cinéma indépendant à l'honneur que méritent les films et leurs réalisateurs. Cet objectif est atteint par un processus minutieux de nomination des films soumis par les membres du Grand OFF Jury, représentant des professionnels du cinéma de 24 pays.