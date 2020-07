​“Cinéma et épidémies”, nouvel ouvrage du médecin et cinéaste Bouchaib El Messaoudi

"Cinéma et épidémies", nouveau livre du médecin et cinéaste Bouchaib El Messaoudi paru récemment, aborde en particulier le sujet des pandémies d'un point de vue médical, mais s'intéresse aussi à leur relation avec le 7e art. Ce nouvel ouvrage de 417 pages de grand format s'accompagne de photos et comporte trois parties, a précisé l'auteur dans une déclaration à la MAP, notant qu'il s'agit de son deuxième bouquin sur la relation entre la médecine et le cinéma, après un premier ouvrage intitulé: "La culture médicale dans le cinéma à travers une sélection de films".

Cette œuvre, "écrite et imprimée en un temps record", aborde dans sa première partie "les épidémies les plus répandues dans le monde". Elle revient sur leur histoire, avec une partie sur le Maroc, s'arrêtant notamment sur les caractéristiques cliniques qui contribuent à l'apparition de ces maladies, à leur durée d'incubation, à leurs symptômes, ainsi qu'à leurs traitements et aux moyens de s'en défendre. La deuxième partie du livre, ajoute l'écrivain, s'intéresse à la question du "cinéma et des épidémies" en citant les principaux films et documentaires qui ont traité des épidémies, voire prédit des scénarios épidémiologiques, du terrorisme biologique et des réactions et réponses sociales à ces épidémies.

Dans la troisième partie, intitulée "Coronavirus et réseaux sociaux", l'auteur met en avant le rôle joué par les médias sociaux qui se sont imposés tout au long de la période de la Covid-19, aussi bien de manière positive, dans la mesure où ils ont permis aux internautes de suivre l'évolution de la situation épidémiologique, de communiquer avec leurs amis et proches et d'étudier lors du confinement sanitaire, que négative en relayant de fausses informations.

Bouchaib El Messaoudi, rhumatologue à Khouribga, est aussi écrivain, romancier et cinéaste. Il est le président du festival international du film documentaire de Khouribga et auteur de l'ouvrage, "Le documentaire, origine du cinéma".