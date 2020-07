​“Casablanca: Chicha, Esther, Colette et les autres”, une intrigue policière de Valérie Morales-Attias

«Casablanca: Chicha, Esther, Colette et les autres» est une intrigue policière de Valérie Morales-Attias parue dernièrement aux éditions La Croisée des chemins. Ce roman n'est pas l'histoire d'une vie mais de plusieurs moments de plusieurs vies, qui se croisent et s'entremêlent.

Chicha, Esther, Abe Slaoui et une petite fille qui a disparu dans un camp de migrants casablancais en sont les protagonistes. Colette, une journaliste parisienne, se joint à la police pour enquêter.

Rencontres et rivalités féminines, mais aussi douceur, histoire d'amour passionnelle et dialogues fascinants par leur justesse, «Casablanca: Chicha, Esther, Colette et les autres» est un ouvrage au rythme pulsionnel à l'image de la ville où se passe le récit. Casablanca y est dépeinte dans tous ces contrastes: sensualité, saleté, arborescence et esthétisme. Le roman raconte également la peur, l'abandon, l'humour spolié, le lâcher prise, les fourberies, les passions et une certaine misère.

L'ouvrage de Valérie Morales-Attias tient sa force des thématiques qu'il aborde. Le vivre-ensemble, le féminisme sont amenés de façon audacieuse.

Née à Oran en Algérie, Valérie Morales-Attias réside à Casablanca. Journaliste chez Marie-Claire en France, elle a dirigé le magazine féminin Citadine au Maroc, puis a été directrice générale de Luxe Radio. Elle est également l’auteure de romans, essais et beaux-livres.